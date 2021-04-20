Serie A Yönetimi, 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi"ni kurması nedeniyle video konferans yöntemiyle bugün olağanüstü bir toplantı yaptı.

Ülkenin yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un bu toplantıya ilişkin haberinde, "Avrupa Süper Ligi"ni kurmaları gerekçesiyle kendi liglerinden de ihraç edilmeleri gündeme gelen Juventus, Milan ve Inter'in, söz konusu toplantıda, "Avrupa Süper Ligi"nin yanı sıra kendi ulusal ligleri olan Serie A'da devam etmek isteklerini belirttiği ifade edildi.

Bu arada, Torino Başkanı Urbano Cairo ise ANSA ajansına yaptığı açıklamada, Inter Üst Yöneticisi Giuseppe Marotta ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin Serie A'ya ihanet ettiklerini, utanmaları gerektiğini söyledi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu girişime çok sert tepki göstermişti.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina da "Avrupa Süper Ligi"ne "hayır" dediklerini belirtmişti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplerde oynayan futbolcuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

AA











