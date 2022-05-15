İtalyan devleri Arnautovic’in peşinde

Geçtiğimiz yaz Çin liginden İtalyan ekibi Bologna’ya transfer olan Avusturyalı golcü Marko Arnautovic, Serie A’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki santraforla Roma, Juventus ve Napoli’nin ilgilendiği öğrenildi. Üç takımın da güvenebilecekleri bir ikinci santrafor aradığı bilinirken bu bölgeye yüksek bonservis ödemeyecekleri bir isim aramaları Avusturyalı golcüyü ön plana çıkardı. Üç takımdan oyuncu ile en yakından ilgilenen kulübün Roma olduğu öğrenildi.

Marko Arnautovic bu sezon Bologna ile çıktığı 33 karşılaşmada takımına 15 gol 1 asistlik katkı sağladı.