Yeni Malatyaspor'un yeni sezon forması başına dert açabilir. İtalya Serie A ekiplerinden Roma, formasını taklit ettiği suçlamasıyla Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'u mahkemeye verme kararı aldı. İtalyan medyasındaki haberlere göre; Yeni Malatyaspor'un böyle bir forma seçimi yapmadan önce Roma'dan izin alması gerekiyordu ve bu yüzden yeni formalar Malatya'nın ciddi bir tazminat ödemesine sebep olabilir.

İtalyanlar ayrıca iki takımın forma sponsoru olan Nike'a da tepki gösterdiler ve "Bir sponsorun başka bir ülkedeki departmanı aynı formayı nasıl yapabilir?" yorumunda bulundular. Roma Kulübü'nün İtalya'daki Nike vasıtasıyla Türkiye Nike'a da tepki göstereceği bilgisi verildi.





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