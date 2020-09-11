İtalyan basınından Joel Obi iddiası

İtalyan basınından flaş iddia...Mohammed Elneny'nin, İngiliz ekibi Arsenal'a dönmesi sonrasında orta saha takviyesi yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın, Joel Obi ile ilgilendiği öne sürüldü. Çizme basınının en prestijli medya kuruluşlarından Tuttamercato'nun iddiasına göre; Chievo'da futbol hayatını sürdüren Nijeryalı oyuncu için dirsek teması kuruldu. Haberde, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki futbolcu için Kara Kartal'ın önümüzdeki günlerde resmi teklifini sunacağı kaydedildi.