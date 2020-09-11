İtalyan basınından Joel Obi iddiası
Mohammed Elneny'nin, Arsenal'a dönmesi sonrasında orta saha takviyesi yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın, Joel Obi ile ilgilendiği öne sürüldü. Chievo'da futbol hayatını sürdüren Nijeryalı oyuncu için dirsek teması kuruldu
İtalyan basınından flaş iddia...Mohammed Elneny'nin, İngiliz ekibi Arsenal'a dönmesi sonrasında orta saha takviyesi yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın, Joel Obi ile ilgilendiği öne sürüldü. Çizme basınının en prestijli medya kuruluşlarından Tuttamercato'nun iddiasına göre; Chievo'da futbol hayatını sürdüren Nijeryalı oyuncu için dirsek teması kuruldu. Haberde, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki futbolcu için Kara Kartal'ın önümüzdeki günlerde resmi teklifini sunacağı kaydedildi.