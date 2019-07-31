Jean Michael Seri’yi kadrosuna katan Galatasaray, orta sahaya bir transfer daha yapmak istiyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılı takımın hedefinde Lucas Biglia’nın yer aldığını iddia etti. İşte detaylar…

İtalyan basını, Milan forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia ile Galatasaray ve Genoa’nın ilgilendiğini yazdı.

G.Saray 6 Milyon Euro ödemeye hazır

Milan’ın UEFA’dan gelen mali kısıtlamalar nedeniyle oyuncu göndermek istediği ve Biglia’nın satışına sıcak baktığı belirtilen haberde, Galatasaray ve Genoa’nın ise bu transferi bitirebilmek için 6 milyon Euro ödemeye hazır olduğu da aktarıldı. (Ajansspor)