İtalya'dan flaş bir Vedat Muriç ve Fenerbahçe iddiası geldi. İtalyan medyaısnda yer alan habere göre; Lazio Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda Vedat Muriç'i elden çıkarma kararı aldı. Sezon başı Fenerbahçe'den 18 milyon euroya transfer olan Kosovalı forvetin, bekleneni verememesi yönetimin böyle bir karar almasında etkili oldu.

İlk etapta Ciro Immobile'nin yedeği olması için kadroya katılan ancak sakatlıklar, koronavirüs ve formsuzluk derken Correa ve Felipe Caicedo'nun da arkasında kalan Muriç, gözden iyice düştü.

Fenerbahçe de seçenekler arasında...

Kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda maddi açıdan rahatlamak için fazla forma şansı bulamayan oyuncuların maaşından kurtulmak istediği belirtildi. Burada Lazio Fenerbahçe'yi de seçenekler arasına aldı. Tarafların anlaşması durumunda Muriç kiralık olarak yeniden İstanbul'a dönebilir. Bu sezon Samatta, Thiam, Perotti gibi isimlerden bir türlü yararlanamayan Sarı Lacivertliler'in de Muriç'e sıcak bakması bekleniyor.

United, Tottenham ve Burnley...

Ancak Lazio'nun ilk hedefi ise 26 yaşındaki forveti bonservisiyle elden çıkarmak... Bunu da Fenerbahçe'nin gerçekleştirmesi çok zor. Muriç konusunda Premier Lig takımlarından Burnley'nin bonservis ödeyerek transferi tamamlayabileceği belirtilirken, haberde ayrıca Manchester United ve Tottenham'ın da kadro genişliği yaratmak için başarılı forveti transfer listesine aldığı yazıldı.

Muriç bu sene çıktığı 25 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Lazio, Serie A'da 7. sırada bulunuyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılması da bitime 10 hafta kala kolay gözükmüyor. Serie A'da ilk 4 sırayı alan takımlar Devler Ligi'ne katılma hakkı elde ediyor.



