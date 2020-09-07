İtalya’dan Nainggolan iddiası

İnter’in 32 yaşındaki yıldız orta sahası Radja Nainggolan, Galatasaray’a yazıldı. İtalya basını, Belçikalı futbolcuyla Cim Bom’un ilgilendiğini ancak İnter’in oyuncusunu kiralamaktan ziyade bonservisiyle veya zorunlu satın alma şeklinde gönderebileceğini belirtti. Eşi kanser tedavisi gördüğü için İtalya’dan ayrılmayan ve geçen sezon 1 milyon Euro’nun altında bir ücrete Cagliari’de kiralık oynayan Nainggolan’ın, İnter’deki maaşı ise 4 milyon Euro’yu buluyor. Galatasaray tecrübeli orta saha ile ücret konusunda anlaşsa bile eşinin sağlık durumu bu transferde kilit rol oynayacak.