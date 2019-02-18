Siyah-beyazlıların en formda ismi olan, ligdeki son 5 maçta 3 asist ve 2 golle skor yükünü çeken Sırp oyuncu için övgü dolu yorumlar yapıldı. Yetenekli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Torino'ya yakın Toro internet sitesi, "Türkiye'de Ljajic çılgınlığı. Beşiktaş'ı fethetti" başlığıyla özel bir haber yayınladı.

Yıldız oyuncunun yükselen formuna dikkat çekilen haberde şu ifadelere yer verildi: "Ljajic'in formu tavan yapmış durumda, Beşiktaş ilk ll'inin vazgeçilmez ismi oldu. Ülkede kendisine iyi bir ilgi var. Tribünler tarafından takdir ediliyor ve siyah-beyazlı taraftarların kalbine her geçen gün daha çok giriyor. Beşiktaş'ın üst üste aldığı iyi sonuçlar ve ligdeki tırmanışında büyük payı var."

"Ljajic Türkiye'yi büyülüyor" başlığını kullanan Torino Granata, "Torino taraftarının hasretini çektiği Adem Ljajic, Beşiktaş'ta golleri ve asistleriyle çok iyi işler beceriyor. Türk ekibi ligi ilk üç sırada tamamladığı takdirde oyuncu tamamen gidecek, 6.5 miyon euro karşığılında siyah-beyazlıların futbolcusu olacak" değerlendirmesini yaptı.

Calciomercato ise "Ljajic'in Beşiktaş'a gitme ihtimali her geçen gün yükseliyor" başlıklı haberinde, "Ljajic İstanbul'da altın çağını yaşıyor. Sıkıntılı başlayan bir sezonun ardından takımını sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

(Milliyet)