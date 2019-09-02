2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu'nda İtalya ile Angola karşı karşıya geldi.

İtalya, ilk maçında Filipinler'i 108-62 mağlup ederken Angola ise Sırbistan'a 105-59 kaybetmişti.

İtalya, Angola'yı 92-61'lik skorla geçti ve son maçta Sırbistan ile liderlik mücadelesi verme şansını yakaladı.

Hem Sırbistan'a hem İtalya'ya farklı kaybeden Angola ise son maçta grubun iki yenilgi alan bir diğer takımı Filipinler ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'da Marco Belinelli 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Daniel Hackett, Awudu Abass ve Jeff Brooks 11'er sayıyla oynadılar. Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Luigi Datome ise maçı 8 sayıyla tamamladı.

Angola'da Yanick Moreira 15 sayı, 8 ribaunt ile öne çıkarken Leonel Paulo 12, Carlos Morais 10 sayı üretti.