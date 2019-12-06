Futbolda ırkçılık olaylarıyla kaynayan İtalyan futbolunda son olarak ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport, dünkü manşetiyle tepkileri üzerine çekti. Gazete, bu akşamki İnter- Roma maçı için ‘Black Friday’ (Büyük alışveriş indirimi için kullanılan ‘Kara Cuma’) manşetini attı.

Gazete kapakta iki siyahi oyuncu İnter’den Romelu Lukaku ile Roma’dan Chris Smalling’in fotoğraflarını kullandı. Bu manşet tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

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