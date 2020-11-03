İtalya’da son 24 saatte 29 bin 907 yeni vaka

İtalya’da son 6 günde görülen en düşük günlük vaka sayısı tespit edilmesine rağmen günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 22 bin 253 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 731 bin 588'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 233 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 39 bin 59'a yükseldiğini aktardı.

Bakanlık, ülkedeki aktif vaka sayısının 396 bin 512'ye yükseldiğini, 2 bin 22 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı. İtalya’da son 24 saatte 135 bin 731 kişiye Covid-19 testi yapılırken, testlerdeki pozitiflik oranı düne göre yüzde 16,3’ten yüzde 16,4'e yükseldi.

Hükümet yeni tedbirleri Çarşamba günü açıklamaya hazırlanıyor

İtalya Başbakan Giuseppe Conte, Senato'da hükümetin üzerinde çalıştığı yeni tedbirler hakkında bilgi verdi. Artan vaka sayıları karşısında alınacak tedbirlerin Çarşamba gününe kadar açıklanacağını duyuran Conte, tedbirlerin bölgelere göre farklılık göstereceği bilgisini verdi. Ülke çapında akşam sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidileceğini belirten İtalyan Başbakan, bulaşma oranının en yüksek olduğu bölgelerin karantina altına alınabileceğini söyledi.