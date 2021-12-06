İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, kulüp başkanı Massimo Ferrero'nun bu sabah tutuklandıktan sonra istifa ettiğini duyurdu.

Football Italia'da yer alan habere göre İtalyan Mali polisi, Calabria bölgesinde Paola Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen bir soruşturmada Ferrero'yu şirket suçları ve iflas iddiaları ile göz altına almıştı.

Sampdoria internet sitesinden yayınladığı açıklama ile Ferrero hakkında verilen tutuklama kararının büyük bir şaşkınlıkla öğrenildiği ve Ferrero'nun kulüp başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada ayrıca Ferrero'nun faaliyetlerinin Sampdoria kulübüyle bir ilgisinin olmadığı belirtildi.











