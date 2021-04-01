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İtalya'da Roberto Mancini'nin ekibinde 4 koronavirüs vakası

Dünya Kupası Elemesi'nde dün akşam Litvanya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini'nin ekibinden 4 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtildi.

01 Nisan 2021, Perşembe 00:45 Son Güncelleme:
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İtalya'da Roberto Mancini'nin ekibinde 4 koronavirüs vakası

İtalya Milli Takımı'nda Mancini'nin ekibinden 4 kişide koronavirüs tespit edildi. İtalya Futbol Federasyonu durumu resmen de açıkladı.  Çalışanlardan birinin, cumartesi akşamı oynanan Bulgaristan maçının ardından kendisini kötü hissetmesi sebebiyle İtalya'ya döndüğü de aktarıldı. Bugün de fazladan 3 kişinin virüse yakalandığı belirtildi. 

İtalyan medyası ise açıklama için neden maç sonunun beklendiğini sorguluyor. 


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