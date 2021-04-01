İtalya'da Roberto Mancini'nin ekibinde 4 koronavirüs vakası
Dünya Kupası Elemesi'nde dün akşam Litvanya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini'nin ekibinden 4 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtildi.
İtalya Milli Takımı'nda Mancini'nin ekibinden 4 kişide koronavirüs tespit edildi. İtalya Futbol Federasyonu durumu resmen de açıkladı. Çalışanlardan birinin, cumartesi akşamı oynanan Bulgaristan maçının ardından kendisini kötü hissetmesi sebebiyle İtalya'ya döndüğü de aktarıldı. Bugün de fazladan 3 kişinin virüse yakalandığı belirtildi.
İtalyan medyası ise açıklama için neden maç sonunun beklendiğini sorguluyor.