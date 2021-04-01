İtalya Milli Takımı'nda Mancini'nin ekibinden 4 kişide koronavirüs tespit edildi. İtalya Futbol Federasyonu durumu resmen de açıkladı. Çalışanlardan birinin, cumartesi akşamı oynanan Bulgaristan maçının ardından kendisini kötü hissetmesi sebebiyle İtalya'ya döndüğü de aktarıldı. Bugün de fazladan 3 kişinin virüse yakalandığı belirtildi.

İtalyan medyası ise açıklama için neden maç sonunun beklendiğini sorguluyor.







