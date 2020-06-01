İtalya'da 3 ayı aşkın süredir devam eden Corona virüs salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Corona virüs vaka sayısı 708’lik düşüşle 41 bin 367’ye geriledi.

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 233 bin 197 ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 178 oldu. Bu sayı, salgının ilk başladığı günlerden olan 26 Şubat’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük yeni vaka sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 848’lik artışla 33 bin 475’e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 60 daha artarak 33 bin 475’e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 435 olan sayı, bugün 424'e geriledi.

Sivil Savunma'nın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar, 3 milyon 910 bin 133 test yapıldı.