İtalya Futbol Federasyonu, Serie A takımlarının FIFA ve UEFA tarafından düzenlenmeyen herhangi bir turnuvaya katılmalarını engelleyecek düzenlemenin onaylandığını duyurdu. Alınan karara göre, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar Serie A'dan men edilecek.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina yaptığı açıklamada, "UEFA ve FIFA organizasyonları dışında herhangi bir oluşuma katılan takımlar, Serie A'dan men edilecek. Bu kararı İtalya olarak resmen almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.





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