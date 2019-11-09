İtalya voleybolunda heyecan hafta sonu boyunca yine Spor Smart ekranlarında olacak. Hem kadınlar hem de erkeklerde birbirinden keyifli maçların oynanacağı liglerin yayın programı şu şekilde:

09/11/2019 Cumartesi

20.00 Itas Trentino - Calzedonia Verona (Canlı)

22.30 Banca Valsabbina Millenium Brescia – Èpiu Pomi Casalmaggiore (Canlı)

10/11/2019 Pazar

20.00 Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Conad Perugia (Canlı)

Karşılaşmalar D Smart 77. Kanal Spor Smart HD ve 82. Kanal Spor Smart 2 HD ekranlarından yayınlanacak.