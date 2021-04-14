İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak

Millilerin İtalya ile oynayacağı UEFA Avrupa Şampiyonası açılış maçıyla ilgili müjdeli haber geldi.

UEFA, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçların en az yüzde 25 kapasiteyle oynanabileceğine dair İtalyan hükumetinden onay alındığını açıkladı. Buna göre Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı UEFA Avrupa Şampiyonası açılış maçına seyirci alınabilecek.

Bu dev karşılaşma 11 Haziran 2021 tarihinde Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İsviçre ve Galler maçları da seyircili

Daha önce de Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (Euro 2020) Bakü’deki karşılaşmalarına yüzde 50 seyirci alınabileceğini duyurmuş ve millilerin Bakü'de oynayacağı Galler ile İsviçre maçlarınında seyircili olacağı açıklanmıştı.