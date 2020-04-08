İtalya Serie A ne zaman başlayacak? 3 tarih netleşti

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da futbolun ne zaman geri döneceğine ilişkin soru işretleri devam ediyor. Serie A yönetimi ve İtalya Futbol Federasyonu'nun yaptığı toplantılarda ligin yeniden başlatılabileceği 3 tarih belirlendi.

La Gazzetta dello Sports'un haberine göre İtalya'da üzerinde durulan ilk tarih 24 Mayıs. Salgında azalma görülmesi halinde Mayıs başında takımlara hazırlanmaları için talimat verilecek ve 24 Mayıs'ta lig kaldığı yerden yeniden başlayacak.

İkinci tarih 31 Mayıs. Takımlarının hazırlıklarının uzaması veya salgındaki azalmanın netleşmemesi halinde ligin başlaması 31 Mayıs'a sarkacak. İtalyanların üzerinde durduğu son tarih ise 7 Haziran. En kötü ihtimalde Serie A'nın 7 Haziran'da başlatılması hedefleniyor.

İtalya Serie A'da son maç 8 Mart'ta Juventus ile İnter arasında oynanmıştı. Ligde kalan 13 haftanın ise haftada iki maç oynanarak 6,5 hafta içerisinde yani Temmuz ortasında bitirilmesi hedefleniyor.

İtalya'da bugüne kadar 135 bin 942 Corona virüs vakası tespit edildi. Ölüm sayısı 17 bin 127 olarak açıklanırken 24 bin 392 kişi de iyileşti.



