İtalya Serie A'da 13. hafta heyecanı yaşanacak. Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, Milan’da oynayan Hakan Çalhanoğlu ile Juventus’lu Cristiano Ronaldo, Türk futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Peki, İtalya Serie A maçları hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A 13 hafta maç programı ve detaylar haberimizde...

Serie A 13. hafta maç programı

17 Aralık Perşembe

22:45 | Roma - Torino (beIN MAX 1)

19 Aralık Cumartesi

17:00 | Fiorentina - Hellas Verona (beIN SPORTS 3)

20:00 | Sampdoria - Crotone (beIN SPORTS 3)

22:45 | Parma - Juventus (beIN SPORTS 3)

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20 Aralık Pazar

14:30 | Torino - Bologna (beIN SPORTS 3)

17:00 | Benevento - Genoa (beın Connect)

17:00 | Cagliari - Udinese (beIN MAX 2)

17:00 | Inter - Spezia (beIN SPORTS 4)

17:00 | Sassuolo - Milan (beIN SPORTS 3)

20:00 | Atalanta - Roma (beIN SPORTS 4)