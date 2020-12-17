İtalya Serie A maçları hangi kanalda, saat kaçta?
İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan 13. hafta maçları öncesinde 28 puanla lider durumda bulunuyor. Bu hafta Serie A'da yine heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, İtalya Serie A maçları hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A 13 hafta maç programı ve detaylar haberimizde...
İtalya Serie A'da 13. hafta heyecanı yaşanacak. Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, Milan’da oynayan Hakan Çalhanoğlu ile Juventus’lu Cristiano Ronaldo, Türk futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Peki, İtalya Serie A maçları hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A 13 hafta maç programı ve detaylar haberimizde...
Serie A 13. hafta maç programı
17 Aralık Perşembe
22:45 | Roma - Torino (beIN MAX 1)
19 Aralık Cumartesi
17:00 | Fiorentina - Hellas Verona (beIN SPORTS 3)
20:00 | Sampdoria - Crotone (beIN SPORTS 3)
22:45 | Parma - Juventus (beIN SPORTS 3)
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20 Aralık Pazar
14:30 | Torino - Bologna (beIN SPORTS 3)
17:00 | Benevento - Genoa (beın Connect)
17:00 | Cagliari - Udinese (beIN MAX 2)
17:00 | Inter - Spezia (beIN SPORTS 4)
17:00 | Sassuolo - Milan (beIN SPORTS 3)
20:00 | Atalanta - Roma (beIN SPORTS 4)