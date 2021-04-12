Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 3-1 kazanılan Genoa maçının ardından yaptığı forma fırlatma olayı İtalya'da bir numaralı gündem maddesi.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport, karşılaşmada gol atamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını ve bu yüzden böyle bir davranışta bulunduğunu savundu. Ayrıca, Portekizli yıldızın kulüpteki geleceğinin belirsiz olması nedeniyle de bu şekilde davranmış olabileceğinden bahsedildi. Aynı zamanda, Chiellini ve Alvaro Morata ile problemler yaşadığı ve davranışının bunun bir yansıması olabileceği vurgulandı.

İtalya'daki bir diğer basın kuruluşu Tuttosport ise Ronaldo'nun formasını yere fırlatmadığını, çıkartıp top toplayıcı çocuğa attığını belirtti. İtalyan medyasından SkySport'un haberine göre ise Ronaldo maç sonu soyunma odasına giderken formasını yere attığını belirtirken Reuters da tıpkı Tuttosport'ta olduğu gibi top toplayıcı çocuğa formasını verdiği yönünde görüş bildirdi.

İtalyanlar tarafından ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen ve ligde şampiyonluğa havlu atan Ronaldo'nun takımın performansından memnun olmadığı görüşü de ağır bastı.

"Gol atmayı çok istiyordu"

Karşılaşma sonrası Ronaldo'nun hareketini yorumlayan Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo da "Gol atmayı çok istiyordu ancak bu olmayınca morali bozuldu. Futbolda bunlar var" yorumunda bulunmuştu.