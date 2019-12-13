İtalya Merih Demiral’ı konuşuyor

Juventus’un deplasmanda Bayer Leverkusen’i 2-0 yendiği maçta müthiş bir performans sergileyen, kritik ataklarda mükemmel hamleler yapan Merih Demiral, İtalya’yı salladı.

Gazeteler, maçın en yüksek puanını milli oyuncumuza verirken, takım arkadaşları da karşılaşma sonrası genç futbolcuyu tebrik ettiler. Özellikle de Merih’in, Ronaldo, Dybala ve Higuain gibi dünya yıldızlarını kucakladığı sevinç fotoğrafı, günün en çok paylaşılan karelerinden biri oldu.

Merih’in bu performansı sonrasında, Bonucci’nin savunmadaki birinci partneri olabileceği ifade ediliyor.