İtalya Kupası | Inter - Milan (CANLI)

İtalya Kupası’nda çeyrek final zamanı. Serie A'da 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Milan ile 41 puanla 2. sırada yer alan Inter, yarı final için kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçın kazananı yarı finale adını yazdıracak. Milano derbisinin ardından oynanacak Atalanta-Lazio, Juventus-SPAL, Napoli-Spezia maçlarının ardından yarı finalistler belli olacak.

17 Ocak'ta koronavirüse yakalandığı açıklanan Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almıyor. Milli oyuncu, geçtiğimiz günlerde durumunun iyi olduğunu, en kısa zamanda sahalara döneceğini belirtmişti.

INTER - MILAN CANLI İÇİN TIKLAYIN

Inter - Milan maçı şifresiz hangi kanalda?

Giuseppe Meazza'da oynanan Inter - Milan maçı TSİ 22.45'te başladı. TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelen karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Inter - Milan ilk 11'ler:

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Darmian, Kolarov, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, A. Sanchez, Lukaku

Milan: Tatarusanu, Kjaer, Dalot, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Saelemaekers, Meite, Diaz, Leao, Ibrahimovic