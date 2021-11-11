İtalya - İsviçre maçının öne çıkan rakamları

9. hafta mücadelesinde, 14 puan 11 averaj ile 1. sırasında yer alan İtalya, 14 puan 9 averaj ile 2. sırada yer alan İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

Daha önce 60 kere karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde İtalya'nın galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor. İtalya takımının 110 golüne İsviçre 67 golle cevap verdi.

Takım haberleri

Roma'nın ikilisi Pellegrini ve Nicolo Zaniolo, Lazio'nun forveti Ciro Immobile ve Juventus'un stoper Giorgio Chiellini, sakatlıkları nedeniyle İtalya kadrosundan çıkarıldı.

Sassuolo'dan Gianluca Scamacca, Immobile'ın yerine milli takıma çağrıldı ancak maça 11 başlaması beklenmiyor. Andrea Belotti ayak bileği burkulmasından sonra hala %100 formda değilken, Juventus'tan Federico Bernardeschi İsviçre'ye karşı 11 başlaması bekleniyor.

İsviçre takımında Denis Zakaria 1 maçlık cezasından son takıma geri dönerken Granit Xhaka ve Haris Seferovic mücadelede forma giyemeyecek.

Oran analizi

İtalya için ilk yarıda rakiplerine 5 oran verildiği toplam 5 maçta hiç ilk yarı mağlubiyeti almazken, TG 0-1 oranı 2.7 olduğunda toplam 25 maçın %76 kısmında 0-1 gol olmamıştır. İsviçre için 3.5 üst oranı 3 olduğunda toplam 9 maçın %89 kısmı 3.5 alt bitti.

İtalya için (Bu maçtan önceki)

Beraberlik 3.40 2/8 %25

Mağlubiyet 5.00 3/12 %25

İlk Yarı Beraberlik 1.95 2/9 %22

İlk Yarı Mağlubiyet 5.00 0/5 %0

3.5 Alt 1.21 0/1 %0

3.5 Üst 3.00 2/10 %20

Karşılıklı Gol Var 2.00 1/1 %100

Toplam Gol 0 - 1 2.70 6/25 %24

Toplam Gol 2 - 3 1.80 10/19 %52

Toplam Gol 4 - 5 3.90 0/1 %0

Toplam Gol 6+ 12.00 0/9 %0

İsviçre için (Bu maçtan önceki)

Galibiyet 5.00 0/2 %0

Beraberlik 3.40 2/6 %33

Mağlubiyet 1.52 0/1 %0

İlk Yarı Galibiyet 5.00 1/2 %50

İlk Yarı Beraberlik 1.95 5/7 %71

2.5 Alt 1.66 1/2 %50

2.5 Üst 1.94 1/2 %50

3.5 Üst 3.00 1/9 %11

Karşılıklı Gol Var 2.00 2/2 %100

Toplam Gol 0 - 1 2.70 3/12 %25

Toplam Gol 2 - 3 1.80 8/25 %32

Toplam Gol 4 - 5 3.90 0/1 %0

Toplam Gol 6+ 12.00 1/8 %12

Takım serileri

İsviçre son 5 maçta kalesini gole kapatırken, İtalya ise 6/7 maçta kalesinde gol görmedi. İtalya 7, İsviçre son 6 Dünya kupası maçında mağlup olmadı

Beklenti

İtalya'nın favori kabul edildiği bu maçta önemli oyuncuları eksik olsa da kazanmak için yetenekli oyunculara sahipler.