Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finallerle, finalin hayacanının yaşanacağı yer olan İngiltere'nin Başkenti Londra'daki heyecan, bu gece resmen başlayacak. Yarı finalin ilk kapışmasında iki dev; İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek. Wembley Stadı'ndaki mücadele, EURO 2012 finalinin rövanşı olacak. 9 yıl önceki karşılaşmada İspanyollar, altın jenerasyonuyla İtalyanlar'ı 4-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Gök Mavililer'de o dönem ilk 11'de yer alan Chiellini ve Bonucci, İspanya'ya karşı da savunmada görev yapacak. İtalya'nın en büyük gol silahı Ciro İmmobile, Boğalar'ın Alvaro Morata olacak.

İtalya - İspanya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wembley'de oynanacak İtalya - İspanya EURO 2020 maçı yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

İtalya - İspanya muhtemel 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Koke (Llorente), Busquets, Pedri, Moreno, Olmo, Morata

32 maçtır yenilmiyor

Milli Takım tarihinde 32 maç (Milli Takımlar seviyesinde dünyada en uzun 3. namağlup serisi) üst üste kaybetmeyerek rekor kıran Roberto Mancini'nin İtalya'sında, sakatlığı düzelen sağ bek Florenzi'nin Wembley'de oynama ihtimali bulunuyor.

İtalyanlar'ın 43 golüne İspanyollar, 40 golle cevap verdi

Luis Enrique'nin takımında ise eksik bir oyuncu yok. İki takımın daha önceki kapışmalarında İtalya 11 kez, İspanya 12 kez galip gelirken, 13 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İtalyanlar'ın 43 golüne İspanyollar, 40 golle cevap verdi.

Son 4'e özel top hazır

EURO 2020'nin maç toplarını üreten Adidas firması, yarı finaller ve final karşılaşmalarında kullanılacak topu görücüye çıkardı. 'Uniforia Finale' adı verilen top, tasarımı itibarıyla büyük beğeni kazandı.