EURO 2020, Türkiye-İtalya maçıyla start alıyor. Tarihinde 5. kez bu büyük turnuvada yer alırken, 11 Haziran'da oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyet ile ayrıldı. Millier, İtalya karşısına hem galibiyet hem de bu kabusa son vermek için çıkacak.

Tarihinde ilk kez EURO 1996 ile bu turnuvada sahne alan ay yıldızlılar, 11 Haziran 1996 tarihindeki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Alpay'ın gole giden Vlaovic'i düşürmemesiyle hatırlanan maçta Türkiye, rakibine 1-0 mağlup oldu.









İtalya'ya kaybetmiştik

Kırmızı beyazlılar, turnuvadaki ikinci deneyimini ise Belçika ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği EURO 2000'de yaşadı. Gruptaki ilk maçını yine bir 11 Haziran'da İtalya ile karşılaştı. Okan'ın milliler adına Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk golünü attığı maçta güçlü rakibine Conte ve penaltıdan Inzaghi'nin attığı goller ile 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Bugün yine 11 Haziran'da İtalya ile kozlarını paylaşacak olan Türkiye, şeytanın bacağını kırıp gruba 3 puanla başlama niyetinde.







