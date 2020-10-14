İtalya - Hollanda maç sonucu: 1-1

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gecenin sonucu merak edilen maçlarından birisi İtalya'da oynandı. A Ligi 1. Grup'ta İtalya, Hollanda'yı konuk etti. Bergamo Stadı'nda oynanan 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İtalya'nın golü 15. dakikada Lorenzo Pellegrini'den gelirken, Hollanda'nın sayısını Donny van de Beek kaydetti.

Grupta oynanan diğer maçta Polonya, Bosna Hersek'i 3-0'la geçti.

Grup'ta 5. maçlar öncesinde Polonya 7 puanla lider durumda bulunuyor. 2. sıradaki İtalya ise 6 puana sahip. Grupta Hollanda 5 puanla 3. sırada yer alırken, Bosna Hersek ise 2 puan ile son sırada bulunuyor.







