Corona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan İtalya'da Serie A'nın ne zaman başlayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, açıklamalarda bulundu.

Mevcut durumda maçların erken bir sürede başlamasının mümkün olmadığını belirten Spadafora, "3 Mayıs'ta maçların yeniden başlamasını düşünmek gerçekçi değil. Yarın, tüm spor müsabakalarının askıya alınma süresinin uzatılmasını teklif edeceğim. Olimpiyatların ilk etapta yapılma ihtimali nedeniyle olanak sağlanan spor dallarında da önlemler alacağız" dedi.

Serie A üzerine yoğunlaşılmasına ilişkin de konuşan bakan, "Spor sadece futbol değil, futbol da sadece Serie A değil. Serie A'ya ilişkin taleplerin ciddi bir değişim amacıyla gelmesini umuyorum. Büyük şirketler bir balonun içinde yaşıyorlar, milyonerler oyuncuların maaşlarını düşünüyorlar. Bu krizden sonra hiçbir şeyin bir daha aynı şekilde olmayacağını anlamalılar" ifadelerini kullandı.

İtalya'da daha önce Lazio ve Napoli kulüplerinin sahipleri, mart ayının sonunda antrenmanların başlaması yönünde karar almışlardı.