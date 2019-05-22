İtalya düzlüklerini, Arnaud Démare fethetti

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'na (Giro d'Italia) önceki gün verilen tek günlük aranın ardından, dün koşulan 10. etapla devam edildi. Ravenna ile Modena arasındaki 145 km'lik düz parkuru, Groupama - FDJ takımından Arnaud Démare, 3 saat 36 dakika 7 saniyede ilk sırada tamamladı. Fransız bisikletçinin ardından bitiş çizgisine ulaşan Deceuninck - Quick Step'li Elia Viviani ikinci, BORA - hansgrohe'li Rüdiger Selig ise üçüncü oldu.

Sprint klasmanı lideri BORA - hansgrohe bisikletçisi Pascal Ackermann, son km'de meydana gelen kazaya karıştı ve 141. sırada bitiş çizgisine ulaşmasına karşın zaman farkı yemedi. Alman sporcu, Arnaud Démare'nin önünde 1 puan farkla klasman liderliğini korudu.

Ravenna - Modena etabının ilk 10'u:

1 Démare Arnaud Groupama - FDJ 3:36:07

2 Viviani Elia Deceuninck - Quick Step ,,

3 Selig Rüdiger BORA - hansgrohe ,,

4 Ewan Caleb Lotto Soudal ,,

5 Nizzolo Giacomo Team Dimension Data ,,

6 Cimolai Davide Israel Cycling Academy ,,

7 Belletti Manuel Androni Giocattoli - Sidermec ,,

8 Lonardi Giovanni Nippo Vini Fantini Faizanè ,,

9 de Buyst Jasper Lotto Soudal ,,

10 Guarnieri Jacopo Groupama - FDJ ,,

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Conti'nin Pembe Mayosu güvende

Yarışın dümdüz bir parkurda koşulması nedeniyle, sporcular bitiş çizgisine toplu halde ulaştı ve büyük çoğunluğu etabı aynı sürede tamamladı. Geride kalan birkaç kişi dışında kimse kimseye zaman farkı oluşturmadığından 10. etabın ardından genel klasmanda da kayda değer bir değişiklik olmadı. UAE-Team Emirates'in İtalyan bisikletçisi Valerio Conti, Jumbo-Visma'lı Primož Roglič'in 1 dakika 50 saniye farkla önünde genel klasman liderliğini ve doğal olarak Pembe Mayosunu korumaya devam etti.

Genel klasmanın ilk 5'i:

1 Conti Valerio UAE-Team Emirates 39:44:39

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 1:50

3 Peters Nans AG2R La Mondiale 2:21

4 Rojas José Joaquín Movistar Team 2:33

5 Masnada Fausto Androni Giocattoli - Sidermec 2:36

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Diğer lider mayolar

En iyi tırmanışçı mayosu: Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)

En iyi sprinter mayosu: Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

En iyi genç mayosu: Nans Peters (AG2R La Mondiale)

Takımlar klasmanınd ilk 5:

1 Movistar Team 119:19:11

2 Deceuninck - Quick Step 6:53

3 Androni Giocattoli - Sidermec 8:04

4 Astana Pro Team 10:21

5 EF Education First 11:10

İstatistikler

Bu sezonki ilk etap galibiyetine ulaşan Arnaud Démare, aynı zamanda kariyerindeki tek Giro zaferini de elde etti. Fransız bisikletçi, geçen yılki Milan - Sanremo zaferiyle birlikte İtalya topraklarında ikinci kez yarış kazanmış oldu.

Arnaud Démare, Giro tarihinde etap kazanan 65. Fransız bisikletçi olarak kayıtlara geçti. İlki; 20 Mayıs 1910'da Bologna 'da galibiyet elde ede Jean-Baptiste Dortignacq 'tı. Sonuncusu ise, 2017 yılının 20. etabını ilk sırada tamalayan Thibaut Pinot' ydu. Giro tarihinde bir sprint etabı kazanan son Fransız bisikletçi ise bir başka FDJ sporcusu olan Nacer Bouhanni 'ydi. Bouhanni, 2014 yılında bu yarışla birlikte toplam 3 Giro etabında mutlu sona ulaştı.

'da galibiyet elde ede 'tı. Sonuncusu ise, 2017 yılının 20. etabını ilk sırada tamalayan ydu. Giro tarihinde bir sprint etabı kazanan son Fransız bisikletçi ise bir başka FDJ sporcusu olan 'ydi. Bouhanni, 2014 yılında bu yarışla birlikte toplam 3 Giro etabında mutlu sona ulaştı. Giro'nun genel klasman liderleri tarafından giyilen Pembe Mayo, bu yıl yalnızca 1 kez el değiştirdi. Efsane mayoyu ilk 5 etap Jumbo - Visma takımının bisikletçisi Primož Roglic taşırken, sonraki 5 etapta ise Valerio Conti sırtına geçirdi.

takımının bisikletçisi taşırken, sonraki 5 etapta ise Valerio Conti sırtına geçirdi. Günün ikincisi Rüdiger Selig, kariyerinde ikinci kez Giro'da podyuma çıktı. Alman bisikletçi, 2017 yılının Cagliari'de sona eren 3. etabında da yine ikinci olmuştu.

11. etap: Carpi-Novi Ligure (221km)

İtalya Bisiklet Turu'nun 11. etabında bisikletçileri, dün olduğu gibi yine düz bir parkur bekliyor. Profil olarak dünküne benzeyen ancak daha uzun olan Carpi-Novi Ligure etabı, toplamda 221km uzunluğunda. 163 sporcunun yer alması beklenen yarış, Türkiye saatiyle 12.55'te başlayacak.