UEFA ile Güney Amerika Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği ve 'Finalissima' adı verilen karşılaşma bu akşam oynanacak. Copa America'nın sahibi Arjantin ile EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya'yı karşı karşıya getirecek mücadele, İngiltere'nin Başkent'i Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Gök Mavililer'de kaptan Giorgio Chiellini, Milli formayla son maçına Arjantin karşısında çıkacak.

Geçtiğimiz yaz İtalya'nın İngiltere'yi yenerek şampiyon olduğu stattaki mücadelede Avrupa temsilcisinin kaptanı Giorgio Chiellini, bu karşılaşmayla Milli Takım kariyerini noktalayacak. Gök Mavililer'in katılma şansını yitirdiği 2022 Dünya Kupası finallerinde yer alacak Lionel Messi önderliğindeki Tangocular, rakibine karşı oynadığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Ülkesiyle ilk kupasını Copa America'da kaldıran Messi, ikinci zaferini Finalissima'da yaşamak istiyor.

İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Finalissima hangi kanalda, şifresiz mi?

1 Haziran Çarşamba günü Wembley'de oynanacak İtalya - Arjantin maçını Şilili hakem Piero Maza yönetecek. TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak Finalissima ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Wembley'de oynanacak dev maçı kazanacak takıma verilecek olan Finalissima kupası.

İtalya - Arjantin muhtemel 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Zaniolo, Scamacca, Insigne

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Rodriguez, Lo Celso, Di Maria, Martinez, Messi