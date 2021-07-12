İtalya 53 yıl sonra Avrupa şampiyonu
İtalya, nefes kesen bir final sonrası İngiltere'yi Wembley'de penaltı atışlarıyla safdışı bırakıp kupanın sahibi oldu ve 53 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Gök Mavililer, son olarak EURO 1968 yılında şampiyonluk yaşamıştı.
EURO 2020 finalinde İngitere'yi yenen İtalya 53 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda zafer elde etti.
Gök Mavililer, EURO 1968'de evlerinde düzenlenen turnuvanın finalinde Yugoslavya'yı eleyerek ilk kupasını kazanmıştı. Turnuva tarihi boyunca 4. finalinde 2. kez kupaya uzanan İtalyanlar 2000 yılında Fransa'ya 2012'de ise İspanya'ya finalde boyun eğmişti.