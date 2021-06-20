A Milli Takımımız, EURO 2020'deki kader maçına Bakü'de taraftarımızın ve Azeri kardeşlerimizin desteğiyle İsviçre karşısında çıkacak. İsviçre ile 15 kez karşılaştık; 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldık. 21 gole karşılık kalemizde 20 gol gördük. Ancak son 4 maçtır hep yendiğimiz Kırmızı-Beyazlılar'a karşı şu anki kadromuzda bulunan 26 oyuncu da hiç onlara rakip olmadı. İsviçre ile son kapışmamızı, EURO 2008 finallerinde grup aşamasında yaptık ve 2-1 kazandık.

Kaleci Sommer oynuyor

Takımın en önemli yıldızı, kaptan Granit Xhaka. Arsenal'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha, İsviçre'nin saha içindeki lideri. Bu arada eşinin ikinci bebeklerini dünyaya getirmesi sebebiyle İtalya maçı sonrasında Almanya'ya giden kaleci Yann Sommer de kampa katıldı ve Ay-Yıldızlılar’a kalede olması bekleniyor.