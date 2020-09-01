İsviçreliler, Göztepe’ye ortak oluyor

2020-2021 sezonuna hazırlanan Göztepe’nin İsviçreli bir yatırım şirketiyle ortak olacağı iddia edildi. Geçen yıldan beri konuşulan hisse devri konusunda Katar ve Amerikalı yatırımcılarla görüşen Başkan Mehmet Sepil’in İsviçreli fon şirketiyle de bir araya geldiği ifade edildi. Sarı-Kırmızılı kulübün yüzde 50’sinin devri konusunda görüşmeler yapıldığı ve kısa süre içinde 70 milyon Dolar üzerinden ortaklık sözleşmesi imzalanabileceği bildirildi. ABD’li şirketin ise Göztepe’nin yüzde 70’lik hissesine talip olduğu ve 110 milyon Dolar yatırım ücretini gözden çıkardığı öğrenildi. Başkan Sepil’in Göztepe hisselerinin tamamını devretmeye ise sıcak bakmadığı ve kulübün yönetiminde yine söz sahibi olacağı kaydedildi.

İlk kez yabancı ortak

Yabancı ortak modelini ilk kez Türk futbolunda uygulamayı planlayan Mehmet Sepil daha önce devir iddiaları ile ilgili sessizliğini bozarak yaptığı açıklamada, “Ülkemize yabancı yatırımcı getiremiyoruz. Avrupa’da birçok kulüp için yabancı yatırımcılar devreye giriyor. Göztepe’ye de ilgi var” ifadelerini kullanmıştı.