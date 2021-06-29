A Milli Takım karşısında grubun son maçını 3-1 kazanan ve 4 puanla 3.sırada yer alıp en iyi üçüncüler kontenjanı ile son 16 turuna kalan İsviçre, Fransa'yı geçip çeyrek finale kaldı. İsviçre böylece tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final gördü.

Petkovic, Samsunspor'u çalıştırmıştı

İsviçre, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarına bakıldığı zaman 67 yıl sonra çeyrek final gördü. Vladimir Petkovic yönetimindeki takım böylece tarihi bir performans gösterdi. Bir dönem Samsunspor'da da çalışan Petkovic'in ekibi, Fransa'yı seri penaltı vuruşları sonucu elerken İsviçre en son 1954 Dünya Kupası'nda çeyrek final görmüştü