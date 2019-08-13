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İsviçre’de yaşayan Türk bilardocu Aygün Karabıyık Avrupa şampiyonu

İsviçre’de yaşayan Türk bilardocu Aygün Karabıyık Avrupa şampiyonu

13 Ağustos 2019, Salı 13:14
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İsviçre’de yaşayan Türk bilardocu Aygün Karabıyık Avrupa şampiyonu

İSTANBUL / DHA -

Hollanda’nın Veldhoven kentinde 6-13 Ağustos tarihlerinde yapılan Senyörler 8 Top Bilardo Avrupa Şampiyonası’nda Türk sporcu Aygün Karabıyık, altın madalya kazandı. 23 ülkenin katılımı ile gerçekleşen Senyörler Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan Aygün Karabıyık, kariyerinin en önemli başarısına imza attı.
Altın madalya sahibi Aygün Karabıyık, yaşadığı şampiyonluktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu, Türkiye’de Pool Bilardo’da çok yetenekli sporcuların olduğunu ve Türk sporcuların istikrarlı bir şekilde resmi turnuvalarda yarışması durumunda her kategoride başarıların geleceğine inandığını belirtti.

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