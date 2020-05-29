İsviçre'de ligler 19 Haziran'da başlıyor

İsviçre Futbol Ligi (SFL), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin 19 Haziran’da başlamasını planladıklarını açıkladı.

29 Mayıs 2020, Cuma 16:39 Son Güncelleme:
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İsviçre'de ligler 19 Haziran'da başlıyor

İsviçre Futbol Ligi (SFL), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin 19 Haziran’da başlamasını planladıklarını açıkladı.

İsviçre 1. ve 2. liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu SFL’den yapılan açıklamaya göre, Bern kentinde düzenlenen toplantı sonucu, mart ayından beri ara verilen liglerin 19 Haziran’da başlaması ve 2 Ağustos’ta tamamlanmasına karar verildi. Karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı ifade edildi.

Bu sezon için hem İsviçre Süper Ligi hem de İsviçre Challenge Ligi’ndeki takımlara, maçlarda 5 oyuncu değişiklik hakkı tanınacağı da belirtildi.

AA


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