Avrupa Futbol Şampiyonası'na Galler beraberliğiyle başlayan ve İtalya yenilgisiyle devam eden İsviçre, gruptan çıkıp yoluna devam etmek için mutlaka kazanmak zorunda. An itibariyle 1 puanla "En İyi Üçüncüler" arasında son sırada yer alıyorlar, A Milli Takımımız karşısında kazanıp diğer maçların sonuçlarını bekleyecekler. Beraberlik hiçbir şekilde işlerine gelmiyor... Kaleci Yann Sommer, İtalya maçı sonrası Almanya'ya gidip doğum yapan eşini ve yeni doğan çocuğunu gördüğü için moralli olduğunu açıkladı. Takım içerisinde de pozitif bir hava olduğunu belirtti. Önceki maçlara kıyasla kadroda değişiklik beklenmiyor. TD Vladimir Petkovic hücum merkezine Xherdan Shaqiri'yi koyup, önünde "Embolo & Gavrinovic" ikilisiyle başlayacak. Sommer'in önünde yine üçlü savunma, "Elvedi, Schar & Akanji" oynayacak. Bir kanattan Kevin Mbabu, diğer kanattan Ricardo Rodriguez atakları yönlendirecek.

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İtalya yenilgisi sonrası Galler'e de kaybeden A Milli Takımımız, İsviçre'den farksız! Galibiyetten başka bir sonuç işimize yaramayacak... Tek başına galibiyet de yeterli değil, D ve E Grubu'ndan biraz yardım almamız gerecek. D Grubu'nda Hırvatistan ile İskoçya berabere kalır; E Grubu'nda da İspanya, Slovakya'ya yenilir ve Polonya, İsveç'i yenemezse adımızı "Son 16" arasına yazdıracağız. Umut Meraş sakat, sol bekte Mert Müldür'ü göreceğiz. Savunmanın ortasında "Merih & Çağlar" görev yapacak. Orta alanda değişiklikler olabilir. Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu yerine Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci ile biraz daha hücumu düşünen bir yapıda olabiliriz. Aynı şekilde ilk iki maç kenardan gelen Halil Dervişoğlu bu sefer ilk 11'de, Burak Yılmaz'ın yanında oynayabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İsviçre'nin son 5 maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- A Milli Takımımız'ın son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İki takım en son EURO 2008'de karşı karşıya gelmiş ve 90+2'de Arda Turan'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrılan taraf biz olmuştuk.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 A Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İsviçre kazanır" oldu! %24'lük kesim ilk 2 grup maçında puanı bulunmayan A Milli Takımımız karşısında İsviçre'den galibiyet bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.