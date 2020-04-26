İsveç'in Malmö kentinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, sosyal medya hesaplarından teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı, "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz." mesajına sosyal medya hesabından yanıt veren Leyla Gülüşken, "Her koşulda ülkemin destek olacağına içten inanıyordum. Bu zor zamanımızda bizim yanımızda olup, her koşulda her yardımda bulundular. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Allah ülkemize zeval vermesin. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

Samira Gülüşken de Bakan Koca'nın söz konusu paylaşımına, "Sayın Bakanım; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siz olmak üzere yardımı olan herkese minnettarız. Rabbim sizleri milletimizin başından eksik etmesin." sözleriyle teşekkür etti.

"Bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından yaptığı, "İsveç'te yaşayan vatandaşımız Emrullah Gülüşken, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmedi. Devletimiz elbette bu duruma duyarsız kalmadı. Emrullah Bey'i ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz için çalışıyoruz." paylaşımına da yanıt veren Gülüşken, şunları kaydetti:

"Bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk. Sayın Bakanımızın talimatından sonra yetkililer bizimle iletişimi bir an olsun kesmedi. Türkiye'den Malmö'ye uçak kaldırıldı ve bulunduğumuz yerden havalimanına ambulans gönderileceği bildirildi. Allah devletimize zeval vermesin."