İsveçli Kulusevski korona oldu

İsveç Milli Takımı futbolcularından Dejan Kulusevski’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, soğuk algınlığı şikayeti bulunan Kulusevski’nin yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve takımdan ayrılarak karantinaya alındığı belirtildi. Daha önce de İspanyol futbolcu Sergio Busques'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, İsveç’in 14 Haziran Pazartesi günü İspanya ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ilk maçında sahada olamayacak.