2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sona gelindi. Grupta 4 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan ve şampiyonaya bilet alması oynayacağı son iki maça bağlı olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız bugün İsveç'le karşı karşıya gelecek. İlk üç sırada yer alacak takımların Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacağı grupta Ay-Yıldızlılar, İsveç karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. İlk maçta 87-80 kaybettiği rakibini devirmesi durumunda Türkiye'nin şampiyonaya gitme şansı devam edecek. A Milli Takım, İsveç’e yenildiği takdirde gruptan çıkma şansını tamamen yitirecek. İşte Türkiye'nin gruptan çıkma olasılıkları...

Gruptan çıkma olasılıkları

Türkiye, İsveç’i 13 sayı veya üstü farkla yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek.

Türkiye, İsveç'i 12 sayı farkla yenerse grubun son maçlarındaki sonucu bekleyecek.

Türkiye, İsveç’i 8 sayıyla yenip son maçında Hırvatistan’a mağlup olursa Hollanda’nın İsveç’i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek.

Türkiye, İsveç’i 8 sayı farkla yenerse, gruptan çıkması için Hollanda’nın Hırvatistan’a üstünlük kurması da yetecek.

Türkiye, İsveç’in ardından son maçta Hırvatistan’ı da yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek.