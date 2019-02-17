Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği WRC’nin 2019 sezonu olan İsveç Rallisi, 14-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Gerçek bir kış rallisi olan İsveç’te karlı ve soğuk etaplarda şampiyonluk için mücadele eden pilotlar dört günde 19 etabı geçip, toplamda 1466 kilometre yol kat ettiler. WRC tutkunlarının heyecanla yakından takip ettiği İsveç Rallisi’ni birinci olarak tamamlayan isim ise Toyota Gazoo Racingsürücüsü Ott Tanak oldu. Tanak’ın toplam 2 saat 47 dakika 30 saniye ile bitirdiği ralliyi, Esapekka Lappi 53.7 saniye farkla ikinci, Thierry Neuville ise 56.7 saniye farkla üçüncü tamamladı.

Türkiye Rallisi 12-15 Eylül’de Marmaris’te

Bu yıl 14 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu ayağı ise yine Türkiye’den geçecek. Marmaris’te 12-15 Eylül tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)’in ev sahipliğinde devam edecek büyük heyecan, motor sporlarını yakından takip eden seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 14 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. İsveç’in ardından sırayla Meksika, Fransa, Arjantin, Şili, Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak.