Kısa sürede hızlı kilo kaybı yaşamak isteyenler, İsveç diyetini tercih ediyorlar. 13 gün boyunca çok sıkı bir diyet programının uygulanması sonucunda 7 ile 20 kg arasında kilo kaybı yaşandığı vurgulanıyor. Acilen kilo vermek zorunda mısınız? Bu konuda azimli ve kararlıysanız İsveç diyetini deneyebilirsiniz.

İsveç Diyeti Nedir?

Metabolizmayı artıran, iştahı azaltan ve sindirime yardımcı olan diyet programına İsveç diyeti denir. Vücuda gerekli olan vitamin, mineral ve esas aminoasitlerin alınmasını sağlıyor. Kişi az yemek tercihinde bulunsa bile vücudun ihtiyacı olan maddelerin göz ardı edilmesini önlüyor.

İsveç diyetinde amaç, az yemek değil, zararlı ve faydasız yiyecek ve içeceklerin tüketilmesini engellemektir. Bunun yanında insanları evde sağlıklı yemekler hazırlamaya teşvik ediyor. Fastfood gibi hazır ve işlenmiş yemeklerin yenilmesini yasaklıyor. Bu diyet sayesinde vücut zararlı toksinlerden arınıyor. İştahı, sağlıklı bir şekilde düzene sokuyor. Sağlıklı ve düzenli beslendiğiniz için aynı şekilde sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başlıyorsunuz.

İsveç Diyeti Nasıl Yapılır?

13 günlük bir diyet programı bulunuyor. Programda yiyeceklerin aynı gün içinde öğün yerlerini değiştirebilirsiniz.

1.Gün: sabah; sade kahve (şekersiz ve sütsüz), öğle; 2 adet haşlanmış yumurta - haşlanmış ıspanak

akşam; yağsız ızgara biftek

2. Gün: sabah; sade kahve- 1 dilim tereyağlı tam tahıllı ekmek, öğle; 200 gr jambon

akşam; 200 gr ızgara yağsız biftek, yeşil salata (sadece marul ve salatalık), 1 adet meyve

3. Gün: sabah; sade kahve- tereyağlı tam tahıllı ekmek, öğle; 2 adet haşlanmış yumurta-domates salatası- taze fasulye, akşam; 1 dilim jambon ve yeşil salata

4. Gün: sade kahve-tereyağlı tam tahıllı ekmek, öğle; Peynir-haşlanmış/çiğ havuç akşam; Meyve salatası, yoğurt

5. Gün: sabah; sade kahve- limonlu rendelenmiş havuç öğle; Çiğ domates ile ızgara beyaz balık

akşam; ızgara biftek-yeşil salata

6. Gün; sabah; sade kahve- tereyağlı tam tahıllı ekmek öğle; Izgara et+ meyve akşam; 200 gr derisiz tavuk- salata

7. Gün: sabah; Şekersiz limonlu çay öğle; 200 gr ızgara et ve 1 meyve akşam; yenilmeyecek

8. Gün: sabah; sade kahve (şeker serbest), öğle; 2 adet haşlanmış yumurta-haşlanmış ıspanak

akşam; 200g ızgara biftek

9. Gün: sabah; sade kahve-tereyağlı tam tahıllı ekmek, öğle; ızgara et ve yeşil salata, akşam; 200 gr jambon

10. Gün: sade kahve-tereyağlı esmer ekmek, öğle; 2 adet haşlanmış yumurta-domates salatası- taze fasulye akşam; jambon ve yeşil salata

11. Gün: sabah; sade kahve-tereyağlı esmer ekmek, öğle; peynir- 1 rendelenmiş havuç, akşam; meyve salatası-yoğurt

12. ve 13. Gün: sabah; bade kahve-tereyağlı esmer ekmek, öğle; domates-ızgara derisiz tavuk, akşam; havuç-2 adet haşlanmış yumurta

İsveç Diyetinde Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar

1- Belirtilen gün dışında çay veya kahve içilmemelidir. Program süresince meşrubat içilmemelidir.

2- Diyet programı en az 6 gün uygulanmalıdır. Diyeti bozmaya karar verdiyseniz bunu 6. günden sonra yapınız.

3- Diyet süresince günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmeyiniz.

4- Bu diyeti 3 aydan kısa sürede tekrar etmeye kalkmayınız.

5- Tuz ve belirtilen ölçünün dışında şeker kullanmayınız.

6- Yeşil salatanızı daima limonlu ve zeytinyağlı tüketiniz.

7- İsveç Diyetini 13 günden fazla devam ettirmeyiniz.

8- Türk kahvesi fazla kafein içerdiğinden hazır kahve tüketebilirsiniz.

9- Brokoli bulamazsanız veya sevmiyorsanız karnabahar yiyebilirsiniz.

10- Kolesterolünüz yüksekse sadece yumurtanın akını yiyebilirsiniz.

İsveç Diyet Listesinde Bulunan Yiyecekler

Aşağıda listelenen yiyecekleri günlük ihtiyacınıza göre diyet programınıza alabilirsiniz.

1- Kırmızı ve beyaz et çeşitleri

2- Balık ve yumurta çeşitleri

3- Yeşil çay, şekersiz limonata, sebze suları

4- Süt ve süt ürünleri (her türlü peynir çeşidi olabilir)

5- Mantar, domates, biber, soğan, kabak, brokoli, marul vb. sebzeler

6- Ay çekirdeği, ceviz, kabak çekirdeği, fındık, badem gibi kuru yemişler

7- Havuç, pancar, kereviz gibi besinleri haftada iki defadan fazla tüketmeyiniz.

8- Aşırı şeker içeren meyveleri ve yüksek kakao içeren çikolataları haftada bir defa tüketebilirsiniz.

İsveç Diyetinde Yasaklı Yiyecekler

Aşağıda listelenen yiyecek ve içecekler kilo verilmesini yavaşlattığı ve aynı zamanda kilo alımını kolaylaştırdığı için diyet süresince uzak durmalısınız.

1- Sodalar, şekerli meyve suları ve bira

2- Yağsız ve normal sütler

3- Margarin ve rafine yağlar

4- Her türlü tatlı, pasta, şeker ve yapay tatlandırıcılı ürünler

5- Müsli, beyaz ekmek, makarna, pirinç, patates, patates ürünleri, baklagiller



