İsveç - İspanya maç sonucu: 1-1

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda İsveç, İspanya'yı ağırladı. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 50. dakiaksında Marcus Berg ev sahibi İsveç'i 1-0 öne geçirdi.

Grup üçüncüsü Romanya'yı da ilgilendiren mücadelenin 90. dakikasında Valencia'lı forvet Rodrigo, Boğalar'a beraberliği getiren golü attı ve ülkesini UERO 2020'ye taşıdı.

Bu skorun ardından İspanya 20, İsveç ise 15 puana yükseldi. Grupta İspanya lider, ardından İsveç ise ikinci sırada. Norveç'le berabere kalan Romanya da 14 puanla üçüncü sırada yer alıyor.