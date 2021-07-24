2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kadınlar Futbol G Grubu'nun önemli karşılaşmasında ilk maçlarını kazanan İsveç ve Avustralya, Saitama Stadı'nda mücadele etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 2'nci yarıda çok daha üstün bir oyun sergileyen İsveç, sahadan 4-2 galip ayrılmayı başardı ve puanını 6'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

İsveç'in gollerini 20 ve 63'üncü dakikalarda Fridolina Rolfo, 52'nci dakikada Lina Hurtig ve 82'nci dakikada Stina Blackstenius kaydetti. Avustralya'nın golleri ise 36 ve 48'inci dakikalarda Samantha Kerr'den geldi.