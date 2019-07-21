İstikbal Mobilya Kayserispor’dan kötü prova: 5-2

Jenbach Stadium’da oynana karşılaşmaya İstikbal Mobilya Kayserispor, maça kalede Lung, Atila Turan, Abdennour, Poulain, Deniz Türüç, Lopes, Djedje, Ziya Alkurt, Boldrin, Mensah ve Umut Bulut

SD Eibar 19 dakikada 21 sırt numaralı Ped ceza sahasından çektiği şut ile 1-0 öne geçti. 26. Dakikada ise kaleci Lung, SD Eibar forvetinin iki şutunda kaleyi gole kapattı. 27. Dakikada Kayserispor, Deniz Türüç’ün sol kanattan ortasında Ziya Alkurt kafa şutunda kalecinin müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu.

39. dakikada Deniz Türüç müthiş bir topuk pasıyla topu Ziya Alkurt’a bıraktı. Ziya topu bekletmeden ceza sahası içine giren Umut Bulut’a ortaladı. Umut Bulut kafa vuruşunda SD Eibar kalecisini geçemedi.

40. dakikada SD Eibar’ın baskısı sonrasında Abdennour’un hatalı geri pasında topu önünde bulan Martinez kaleci Lung ile baş başa kaldı. Martinez topu kaleci Lung’un solundan ağlarla buluşturdu. 2-1

43. dakikada SD Eibar defansını çalımlayan Boldrin, kaleci ile baş başa kaldı. Boldrin’in şutunda top kalecide kaldı.

Maçın ilk yarısı SD Eibar’ın 2-1’lik üstünlüğü ile son buldu.

Kayserispor ikinci yarıya kalede Hakan Arıkan ile başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman Mert Kula, Yasir Subaşı ve Bilal Başaçıkoğlu, Emre Demir, Ömer Uzun ve Sakıb Aytaç’ı aldı.

İkinci yarının 48. dakikasında Miguel Lopes’in üstünden kafayı vuran Blasis farkı ikiye çıkardı. 3-1

Karşılaşmanın 60. Dakikasında Bilal’in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi hareketlenen Umut Bulut skoru 3-2’ye getirdi.

79. dakikada Kayserispor defansı topu uzaklaştırmak isterken, top Oliviera’nın önünde kaldı. Oliviera sert vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-2

81. dakikada Hakan Arıkan’dan dönen topu altı pas içinde Mert Kula uzaklaştırmak istedi. Top, baskı yapan Martinez’e çarparak ağlara gitti. 5-2

Karşılaşma bu skor ile tamamlandı.