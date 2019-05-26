Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN /KAYSERİ,(DHA)

STAT: Kadir Has Stadyumu

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx),Süleyman Özay(xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xx)- Lopes (xx), Levent (xx), Sapunaro (xx), Mert (xx) Dk:46 Varela (x), Kucher (xx), Hasan Hüseyin (xx), Chery (xx), Deniz (xx), Mensah (xx) Dk:46 Gyan(x), Kravets (xx) Dk:65 (Muammer (x)

B.B ERZURUMSPOR: Sehic (xxx)- Tolga (xxx), Kanstrup (xx), Lokman (xxx), Schweclen(xx), Taylan (xxx) Dk:80 Sefa (x), Tshabalala (xxx), Sunu (xxx), Eduok (xx) Dk:85 Samed Ali (x), Emrah Başsan (xx), Opseth (xx) Dk:60 Serkan(x)

GOLLER: Dk: 12 Taylan, Dk43: Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

KIRMIZI KART: Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig kapanış mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde ligde kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2 - 0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligi 17'nci sırada tamamlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor bir alt lige düştü.

12'nci dakikada gelişen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor atağında Siphiwe Tshabalala'nın gol pasını iyi değerlendiren Taylan, net vuruşla takımını öne geçirdi. (0-1)

18'inci dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor atağında Chery'in şutunu direğe çaptı. Oyun alanına dönen topu Kravets kötü vuruş yapınca top kaleci Sehic'te kaldı.

27'nci dakikada Deniz Türüç'ün kendi yarı alanında aldığı ve rakip ceza alanına kadar taşıdığı topu Chery'ye verdi. Chery'nin şutunu kaleci Sehic kurtardı.

31'inci dakikada Deniz Türüç, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yaptı. Top az farkla auta gitti.

43'üncü dakikada Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor atağında Taylan'ın pasına hareketlenen Gilles Sunu ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. (0-2)

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

51'inci dakikada Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Gilles Sunu'nun sol çaprazdan kaleye şutunu kaleci Silviu Lung kurtardı.

62'nci dakikada Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor atağında ceza dışında topa elle dokunan kaleci Lung, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Artem Kravets çıktı ve yerine Muammer Yıldırım oyuna girdi.

72'nci dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor sol kanattan korner atışı kullandı. Deniz Türüç'ün ortasına iyi yükselen Gyan'ın kafa şutunu kaleci Sehic kurtardı.

76'ncı dakikada Erzurumspor atağında Siphiwe Tshabalala tarafından çekilen şutu, kaleci Muammer kurtardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor rakibi İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 yenmesine rağmen ligden düştü.

(FOTOĞRAFLI)