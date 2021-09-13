İstikbal Kayseri Yarı Maratonu tamamlandı

Erciyes Anadolu Holding’in desteğiyle "Kültepe" temalı yarı maratonda dereceye giren sporcular için Anadolu Harikalar Diyarı’nda ödül töreni düzenlendi. Sporseverler, Spor AŞ’nin eğitmenleri eşliğinde ödül töreni öncesi zumba yaptı.

Toplam 166 bin lira para ödüllü maratonda 21 kilometre kadınlarda Yayla Günen birinci, Fatma Karasu ikinci, Nuran Satılmış üçüncü, erkeklerde Sezgin Ataç birinci, Hüseyin Can ikinci, Ersin Tekal üçüncü oldu.

10 kilometre kadınlarda Sabriye Güzelyurt birinci, Elif Dağdelen ikinci, Hasibe Demir üçüncü, erkeklerde Ramazan Baştuğ birinci, Sebih Bahar ikinci, Muhammed Çelebi üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye girenlere kupa ve ödüllerinin verildiği törende, maratona koltuk değnekleriyle katılan avukat Mustafa Kılıçarslan’a da plaket verildi.

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, farklı kentlerden pek çok sporcuyu Kayseri’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Benzer spor etkinliklerinin sürmesi için salgınla mücadelenin önemine değinen Büyükkılıç, katılımcıları aşı olmaya davet etti.

Etkinliğe, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alparslan Baki Ertekin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, bürokratlar ve sporcular katıldı. (AA)