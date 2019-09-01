İstenmeyen adam: Mbaye Diagne

Fatih Terim'in oyun planında yer almayan Diagne, satılmaz da ya da başka bir takıma kiralanmazsa bundan sonraki maçlarda yedek soyunacak. Öte yandan Diagne'yi kiralamak için devreye giren Anderlecht'in, Senegalli futbolcuyu B planı olarak gördüğü, önceliği ise Alanyaspor formasını giyen Papiss Cisse'ye verdiği öğrenildi.

ADEM PARASINI ÇIKARDI

kayserş deplasmanında oyuna sonradan girip uzatmada galibiyet golünü atan Adem Büyük, Galatasaray'a maliyetini büyük ölçüde karşıladı. Tecrübeli futbolcuya 3.5 milyon TL garanti ücret ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Kayserispor galibiyetiyle 3 milyon TL'yi kasasına koydu. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da oynayan ve sözleşmesi sona erince sezon başında bonservis bedeli olmadan Galatasaray'a gelmişti. (Sabah)