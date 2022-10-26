'İstenmeyen adam' Ali Palabıyık! Birbirinden büyük hatalar

Spor Toto Süper Lig'de ilk kez 2012-2013 sezonunda görev yapan Ali Palabıyık 10 yıllık Süper Lig kariyerinde yaptığı hatalarla gündeme oturdu. Skorer'in derlediği habere göre; Galatasaray 'dan Fenerbahçe 'ye; Beşiktaş 'tan Çaykur Rizespor'a kadar birçok kulüp, Ali Palabıyık'ın yaptığı hatalardan şikayetçi oldu. Palabıyık birçok kez hata yaptığı maçın ardından uzun süreli görevinden uzak kaldı.





SACHA BOEY KARARI ELEŞTİRİLDİ

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk 22 dakikada Mertens ve Icardi'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in 31. dakikada gördüğü kırmızı kart tüm planları alt üst etti.

Orta sahada topu kaptıran Sacha Boey, Candeias'ı düşürdü. Orta saha çizgisine yakın bir yerde yapılan faul sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık tereddütsüz kırmızı kartını çıkardı. Galatasaray bu dakikadan sonra Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kartına kadar sahada 10 kişi mücadele etti ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçı sonrası tüm spor kamuoyu Ali Palabıyık'ı verdiği kararlar sonrası eleştiri yağmuruna tuttu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşma sonrası Ali Palabıyık'ı sert bir dille eleştirmişti.





ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇINDA YER YERİNDEN OYNADI

2021-2022 sezonunun 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Maça Muhammed'in golüyle 1-0 önde başlayan Galatasaray, Joel Pohjanpalo'nun 17. dakikada attığı gole engel olamadı. Bu pozisyon öncesinde Galatasaray cephesi Berkan Kutlu'ya faul yapıldığı düşüncesiyle Ali Palabıyık'a yüklendi.

Maçın belki de en çok tartışılan anı Morutan'ın son dakikada attığı gol öncesi yaşandı. Galatasaray'dan Mbaye Diagne, Morutan'ın golü öncesi iki Rizesporlu futbolcuyu yere düşürdü fakat Ali Palabıyık bu pozisyonda oyunu devam ettirdi ve Morutan'ın attığı gol geçerli sayıldı.

Maçın ardından dönemin Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Ali Palabıyık'a çok sert ifadelerle yüklenmişti. Kıran, "Hakem Ali Palabıyık kendine yakışanı yaptı! Benim takımım bir gün böyle maç kazanırsa, ben kendime yediremem." sözlerini kullanmıştı. Bu maçın ardından Ali Palabıyık, Süper Lig'de sadece 3 maçta görev alabilmişti.

FENERBAHÇE'DEN 'MAÇLARIMIZA VERİLMESİN' TEPKİSİ

2020-2021 sezonunun 11. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk olmuştu. Sarı-lacivertliler rakibini Papiss Cisse ve Gökhan Gönül'ün golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan taraf olmuş fakat Ali Palabıyık'ın Serdar Aziz'e gösterdiği kırmızı kart uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Palabıyık, Serdar Aziz'in elle oynadığı gerekçesiyle Denizlispor lehine penaltı kararı çalarken; VAR'a gittiği esnada Serdar'a sarı kart çıkarmıştı. Pozisyonu izledikten sonra Serdar Aziz'in elle oynadığını belirleyen Palabıyık ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartını çıkarmıştı.

Hakem yorumcuları Ali Palabıyık'ın Denizlispor maçındaki yönetim tarzını yerden yere vurmuş fakat asıl tepki Fenerbahçe'den gelmişti. Fenerbahçe Kulübü'nün TFF'ye çıkarma yaparak ve dönemin MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya 'Ali Palabıyık'ı maçlarımızda görmek istemiyoruz' dediği iddia edilmişti. Bu maçın ardından Ali Palabıyık, Süper Lig'de hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapamadı.





FENERBAHÇE VE KARAGÜMRÜK MAÇLARI

Galatasaray'ın sezonu şampiyon olarak tamamladığı 2018-2019 sezonunun 28. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olmuştu. Maçın hakemi Ali Palabıyık, Hasan Ali Kaldırım'ın Diagne'ye yaptığı müdahaleye önce sarı kart göstermiş ardından VAR'ın uyarısıyla Hasan Ali'ye kırmızı kart göstermişti.

Fenerbahçe sahada 10 kişi kalmış ve Galatasaray, Onyekuru'nun golüyle 1-0 öne geçmişti. Fenerbahçe ise 10 kişi kalmasına rağmen ezeli rakibi karşısında Eljif Elmas'ın golüyle eşitliği sağlamıştı.

Bu golün öncesinde Galatasaray cephesi Nabil Dirar'ın Feghouli'ye faul yaptığı ve golün iptal edilmesi yönünde yorumlarda bulunuş ve Ali Palabıyık'a tepki göstermişti. Ali Palabıyık 2019-2020 sezonunda Galatasaray'ın toplamda 4; 2020-2021 sezonunda 3, 2021-2022 sezonunda ise 1 maçında görev yapmıştı.

Ali Palabıyık ayrıca Beşiktaş'ın averajla şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'le oynadığı maçta Jeremain Lens'in Yedlin'e yaptığı müdahaleyi es geçmiş son dakikalarda Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı VAR'dan gelen uyarıyla iptal etmişti.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE DERBİSİNDE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2017-2018 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıkıöy'de ağırladı. Sarı-lacivertliler derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu derbi sonrası Beşiktaş yönetimi Ali Palabıyık'a çok sert tepki gösterdi.





Beşiktaş'ta Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup derbide kırmızı kart görmüştü. Fenerbahçe cephesinde ise Luis Neto ve İsmail Köybaşı kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Beşiktaş camiası Cenk Tosun'a penaltı yapıldığını ve Alvaro Negredo'nun golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği düşüncesiyle maçın hakemlerine büyük tepki göstermişti.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Ali Palabıyık 2017-2018 sezonunun geri kalan bölümünde hiçbir Beşiktaş maçında görev yapamadı. Ali Palabıyık, 2018-2019 sezonunun 25. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta görev yapmıştı.

Ali Palabıyık, Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonunda 1; 2019-2020 sezonunda 2, 2020-2021 sezonunda 2 maçında görev yaptı. Ali Palabıyık 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'ın tartışılan Adana Demirspor maçında görev almıştı.

MHK'NİN GÖREVDEN ALDIĞI HAKEMLER ARASINDA YER ALIYORDU

MHK, geçtiğimiz sezon 13 hakemi görevinden almıştı. Ali Palabıyık da görevden alınan hakemler arasında yer alıyordu.

Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya ve Özgür Yankaya'nın sezonun geri kalanında maç yönetemeyeceği açıklanmıştı.

Sonrasında ise Tahkim Kurulu bu kararı bozmuş ve hakemler görevlerine geri dönmüştü. (Skorer)