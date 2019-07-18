İstenmeyen adam Adriano!

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon hangi takımda oynayacağı hâlâ belirsiz olan Brezilyalı sol bek Adriano Correia ile ilgili ülkesinden çarpıcı bir iddia daha geldi. Gazete Esportiva adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre 34 yaşındaki oyuncuyla uzun bir süredir ilgilenen Santos, Adriano'yu transfer etmekten artık vazgeçmiş gibi görünüyor.

Haberde teknik direktör Jorge Sampaoli'nin yıldız ismi çok beğendiği ancak deneyimli savunmacının son maçına Mayıs ayında çıkmasından ötürü transfer konusunda istekli olmadığı kaydedildi. Santos yönetiminin de oyuncunun 1 milyon dolarlık imza bedeli ve yaklaşık 1,6 milyon dolarlık yıllık ücretini karşılaşmasının zor olduğu öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler