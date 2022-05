İstediğin işi bulman hayal değil!

İş ararken her ne kadar elinizdekine razı olmanız beklense de, kariyer planınızı doğru oluşturup iş arama sürecinizi akılcı kriterler ile yönlendirirseniz hem zihinsel hem de parasal anlamda mutlu olabileceğiniz bir yola kolayca adım atmanız mümkün. İşte size iş arama sürecinin sırrını öğretecek 5 önemli nokta:

Kendinizi iyi tanıyın

Bir doktor için tedavinin ilk ve en önemli adımı doğru teşhis koyabilmekse, iş hayatını yönlendirmek isteyen ve bu amaçla bir kariyer planı yapmaya niyetlenen birisinin de yapması gereken ilk şey kendini doğru tanımlamaktır. Sadece mesleki yeteneklerinizi değil, aynı zamanda sizi siz yapan ve ayrılmaz bir parçanız olan kişiliğinizi de tarafsızca masaya yatırıp hem yeterli hem de yetersiz yanlarınızı ortaya koyun. Adeta haritanızı çıkaracak bu cesur girişiminiz size hangi özelliklerinizi takviye etmeniz gerektiğini söyleyecek ve hangi yöne doğru yürümenizin daha doğru olacağını hakkında güçlü işaretler verecektir.

Yeteneklerinizi tanımlayın

İş arama süreçlerinde hemen hepimizin yaptığı en büyük hata, başkalarının kariyer planlarını örnek almak fakat farklı yeteneklere sahip olduğumuzu görememektir. Neyi iyi bildiğinizi ve hangi işleri yaparken başkalarına oranla daha başarılı olduğunuzu düşünün. Hepimizin, bizi özel kılan yetenekleri ve bilgi dağarcığı vardır fakat önemli olan bunları görmek ve bizi ayrıcalıklı kılan bu yönlerimizi ön plana çıkartarak ilerlemektir.

Kendinizi sürekli geliştirin

İş dünyası hiçbir zaman statik bir ortam değildir ve değişim üzerinden yaşanan gelişim, hem kurumlar hem de bireyler için başarının gerçek anahtarıdır. Eğitimini gördüğünüz veya tecrübe ettiğiniz meslek ne olursa olsun, ilgili olduğunuz alanlardaki yenilikleri her zaman yakından takip etmeli ve gelişmelere ayak uydurmalısınız. Sadece iş kariyerinizi ilgilendiren konular değil, kişiliğinize pozitif etkiler yapabilecek sanat/edebiyat gibi alanlar da gelişiminizi her zaman canlı tutacak ve yeniliklere karşı daha donanımlı olmanızı sağlayacaktır.

Geleceğinizi hayal edin

Hayat hakkında düşünürken hepimiz özel hayatımız, kuracağımız veya kurduğumuz aile ya da çocuklarımızın eğitim hayatı gibi birçok konuda ister istemez projeksiyonlar yaparız ve gelecek planlarımızda bu şekilde parça parça oluşur. İş hayatımız da aynı şahsi ilişkilerimiz gibi bu tür hedeflere ihtiyaç duyar ve doğru bir kariyer planlaması için 5 veya 10 yıl sonra nerede olmak istediğinizi hayal edip ona göre bir aksiyon planı hazırlamak sizi bu yolda çok daha iyi motive edecektir.

Sabırlı ve istikrarlı olun

Hiçbirimiz dünyaya, her işimiz %100 yolunda gidecek garantisi ile gelmiyoruz ve hayatın her alanında olduğu gibi bazen iş dünyasında da planlar değişmek zorunda kalabilir. Bu gibi durumlarda kolay pes etmek veya mücadeleden vazgeçip farklı maceralara atılmak sizi sürekli en başa döndürecektir. Sorunlarla baş etmesini öğrenerek ve yaşadığınız her zorluğu tecrübe hanenize yazarak, olumsuz durumlarda bile ileriye doğru gitmeyi başarabilirsiniz. Sabırlı olmak ve koyduğunuz hedeflere doğru yürümeyi asla bırakmamak sizi mutlaka başarıya ulaştıracaktır.

